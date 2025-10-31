اپنی عمر کو اپنے لئے اعزاز سمجھتی ہوں:ملائیکہ اروڑا
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ اور ماڈل ملائیکہ اروڑا نے حال ہی میں گوا میں اپنی 50 ویں سالگرہ منائی اور انسٹاگرام پر تصاویر شیئر کیں ۔ اس موقع پر کچھ سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ وہ 52 سال کی ہیں، تاہم جب ملائیکہ نے اپنی سالگرہ کی تصاویر پوسٹ کیں تو یہ واضح کر دیا کہ وہ درحقیقت 50 سال کی ہو چکی ہیں۔
ملائیکہ اروڑا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آج کی خواتین اب اصولوں کو ازسرِنو لکھ رہی ہیں، اس حد سے کہیں آگے جو کبھی ان کے لیے مقرر کی گئی تھی، وہ اپنی جگہ خود بنا رہی ہیں، عمر میں اضافے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ مجھے اپنی کہانی خود لکھنی چاہیے ، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ کے لیے حدیں مقرر کرے ، اب میں عمر کو اعزاز سمجھتی ہوں، یہ دانائی، مضبوطی اور اعتماد کی علامت ہے ۔