  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)ایک شو میں اداکار و گلوکار فرحان سعید نے کنسرٹس کے دوران گلوکاروں کے غصے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ان کے مطابق کبھی کبھار جب گلوکار پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے پرجوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ردعمل دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بعض اوقات جب شائقین میں سے کوئی فیملی یا کسی اور کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو گلوکار کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سٹیج سے سب کچھ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔

