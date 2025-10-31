بغیر بدتمیزی دوسروں سے اختلاف ممکن:ماورا حسین
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ ماورا حسین نے کہا ہے کہ ڈراما ‘جمع تقسیم’ کی شوٹنگ کے آغاز کے وقت ان کی شادی کو صرف 10 دن ہوئے تھے ، اس لیے وہ نئی نویلی دلہن لیلیٰ کے جذبات کو بخوبی سمجھ سکتی تھیں۔ ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے لیلیٰ سے بہت کچھ سیکھا ہے ، خاص طور پر یہ کہ انسان دوسروں سے اختلاف کر سکتا ہے بغیر ان سے بدتمیزی کیے ۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ سیکھنے کا موقع بھی ملا کہ انسان کو کبھی بھی زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سمجھ بوجھ سے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنا چاہیے ۔
