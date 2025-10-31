صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر بدتمیزی دوسروں سے اختلاف ممکن:ماورا حسین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بغیر بدتمیزی دوسروں سے اختلاف ممکن:ماورا حسین

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ ماورا حسین نے کہا ہے کہ ڈراما ‘جمع تقسیم’ کی شوٹنگ کے آغاز کے وقت ان کی شادی کو صرف 10 دن ہوئے تھے ، اس لیے وہ نئی نویلی دلہن لیلیٰ کے جذبات کو بخوبی سمجھ سکتی تھیں۔ ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے لیلیٰ سے بہت کچھ سیکھا ہے ، خاص طور پر یہ کہ انسان دوسروں سے اختلاف کر سکتا ہے بغیر ان سے بدتمیزی کیے ۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ سیکھنے کا موقع بھی ملا کہ انسان کو کبھی بھی زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سمجھ بوجھ سے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنا چاہیے ۔

اداکارہ ماورا حسین نے کہا ہے کہ ڈراما ‘جمع تقسیم’ کی شوٹنگ کے آغاز کے وقت ان کی شادی کو صرف 10 دن ہوئے تھے ، اس لیے وہ نئی نویلی دلہن لیلیٰ کے جذبات کو بخوبی سمجھ سکتی تھیں۔ ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے لیلیٰ سے بہت کچھ سیکھا ہے ، خاص طور پر یہ کہ انسان دوسروں سے اختلاف کر سکتا ہے بغیر ان سے بدتمیزی کیے ۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ سیکھنے کا موقع بھی ملا کہ انسان کو کبھی بھی زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سمجھ بوجھ سے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak