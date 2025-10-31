کراچی پسند نہیں، عفت عمر نے بھی گندہ شہر قرار دیدیا
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ صبا قمر کے بعد عفت عمر نے کراچی کو ناپسندیدہ شہر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کا دارالحکومت ‘گندہ شہر’ ہے ۔صبا قمر نے چند روز قبل ایک پوڈکاسٹ میں کہا تھا کہ انہیں کراچی پسند نہیں، ان کے بعد اب عفت عمر نے بھی کہا ہے کہ انہیں کراچی پسند نہیں، اداکارہ نے تنقید کرنے والوں کو کہا کہ ان کی بات کو صرف کراچی تک محدود رکھا جائے ، ان کی بات کو قومپرستی اور حب الوطنی سے نہ جوڑا جائے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہ اگر لوگ لاہور کو برا کہیں گے تو لاہوریوں کو برا نہیں لگے گا اور وہ کوئی سخت رد عمل نہیں دیں گے ۔
