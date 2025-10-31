صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر اداکار عزیر عباسی انتقال کرگئے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سینئر اداکار عزیر عباسی انتقال کرگئے

کراچی (آئی این پی) پاکستان ٹیلی ویژن کی معروف شخصیت اور سینئر اداکار عزیر عباسی انتقال کر گئے ، جس سے ان کے مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔عزیر عباسی کا تعلق ایک تخلیقی خاندان سے تھا، ان کے بڑے بھائی زبیر عباسی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے ، جب کہ ان کے بھتیجے شمعون عباسی ایک ہدایت کار، لکھاری اور ڈائریکٹر ہیں۔عزیر عباسی کی اردو بولنے کی مہارت اور جذباتی اداکاری نے انہیں پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایک محترم مقام دلوایا۔

پاکستان ٹیلی ویژن کی معروف شخصیت اور سینئر اداکار عزیر عباسی انتقال کر گئے ، جس سے ان کے مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔عزیر عباسی کا تعلق ایک تخلیقی خاندان سے تھا، ان کے بڑے بھائی زبیر عباسی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے ، جب کہ ان کے بھتیجے شمعون عباسی ایک ہدایت کار، لکھاری اور ڈائریکٹر ہیں۔عزیر عباسی کی اردو بولنے کی مہارت اور جذباتی اداکاری نے انہیں پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایک محترم مقام دلوایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak