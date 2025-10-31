سینئر اداکار عزیر عباسی انتقال کرگئے
کراچی (آئی این پی) پاکستان ٹیلی ویژن کی معروف شخصیت اور سینئر اداکار عزیر عباسی انتقال کر گئے ، جس سے ان کے مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔عزیر عباسی کا تعلق ایک تخلیقی خاندان سے تھا، ان کے بڑے بھائی زبیر عباسی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے ، جب کہ ان کے بھتیجے شمعون عباسی ایک ہدایت کار، لکھاری اور ڈائریکٹر ہیں۔عزیر عباسی کی اردو بولنے کی مہارت اور جذباتی اداکاری نے انہیں پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایک محترم مقام دلوایا۔
پاکستان ٹیلی ویژن کی معروف شخصیت اور سینئر اداکار عزیر عباسی انتقال کر گئے ، جس سے ان کے مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔عزیر عباسی کا تعلق ایک تخلیقی خاندان سے تھا، ان کے بڑے بھائی زبیر عباسی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے ، جب کہ ان کے بھتیجے شمعون عباسی ایک ہدایت کار، لکھاری اور ڈائریکٹر ہیں۔عزیر عباسی کی اردو بولنے کی مہارت اور جذباتی اداکاری نے انہیں پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایک محترم مقام دلوایا۔