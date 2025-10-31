صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہیما چودھر ی اور سنجے مشرا کی شادی کی افواہوں کی حقیقت عیاں

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ ماہیما چودھر ی اور اداکار سنجے مشرا کی شادی کی افواہوں کی حقیقت سامنے آگئی۔پردیس، دھڑکن اور ایمرجنسی جیسی مشہور فلموں کیلئے مشہور اداکارہ ماہیما کی اداکار سنجے مشرا کے ساتھ شادی کی افواہیں سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہیں تاہم یہ خبریں غلط ثابت ہوگئی ہیں۔دونوں فنکاروں کی شادی کی وائرل ویڈیو دراصل ان کی آنے والی فلم ‘درلبھ پرساد کی دوسری شادی’ کی تشہیری ویڈیو تھی۔

