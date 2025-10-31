ماہیما چودھر ی اور سنجے مشرا کی شادی کی افواہوں کی حقیقت عیاں
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ ماہیما چودھر ی اور اداکار سنجے مشرا کی شادی کی افواہوں کی حقیقت سامنے آگئی۔پردیس، دھڑکن اور ایمرجنسی جیسی مشہور فلموں کیلئے مشہور اداکارہ ماہیما کی اداکار سنجے مشرا کے ساتھ شادی کی افواہیں سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہیں تاہم یہ خبریں غلط ثابت ہوگئی ہیں۔دونوں فنکاروں کی شادی کی وائرل ویڈیو دراصل ان کی آنے والی فلم ‘درلبھ پرساد کی دوسری شادی’ کی تشہیری ویڈیو تھی۔
