گھر میں صرف کتوں کے ایوارڈ ، مجھے ایک بھی نہ ملا:کاشف محمود

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار کاشف محمود نے ایک پروگرام میں کہا کہ انہیں اپنے آپ سے شکوہ ہے کہ انہوں نے خود کو صحیح وقت پر مارکیٹ نہیں کیا۔

انہوں نے اپنے کیریئر کے عروج کے وقت خود کی اتنی تشہیر نہیں کی، نہ سرمایہ کاری کی اور نہ ہی اپنے سٹائل کا اتنا خیال رکھا جتنا انہیں رکھنا چاہیے تھا۔اداکار نے بتایا کہ جس دن وہ ہیرو سے کریکٹر کردار کی طرف آئے ، ڈراموں کے کور پیج پر انہیں مناسب جگہ نہیں دی گئی، لیکن اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ان کے کمرے میں جائے گا تو اسے وہاں پر ان گنت ایوارڈز نظر آئیں گے ، لیکن ان میں سے ایک بھی ان کا نہیں ہے بلکہ سب ان کے کتوں کے ہیں، جو مختلف مقابلوں میں حاصل کیے گئے ہیں، جب کہ وہ ایوارڈ کے لیے نامزد بھی صرف ایک بار ہوئے ہیں۔ 

 

