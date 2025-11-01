صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان آئیڈل کا جج بننے پر تنقید فواد خان کا مزاحیہ انداز میں جواب

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پاکستان آئیڈل کا جج بننے پر تنقید فواد خان کا مزاحیہ انداز میں جواب

لاہور(شوبز ڈیسک)پاکستان کے سپر سٹار فواد خان نے پاکستان آئیڈل کے جج کے طور پر تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر ردعمل دیا ہے۔

 فواد خان نے بطور گلوکار اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور "انٹٹی پیراڈائم" کے مرکزی گلوکار رہے ہیں۔ اپنی آنے والی فلم "نیلوفر" کی میوزک لانچ تقریب میں فواد خان سے جب گانے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا نہیں، میں نے کوئی گانا نہیں گایا۔سپر سٹار نے ہنستے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان مجھے گانے ہی نہیں دے رہا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak