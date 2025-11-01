پاکستان آئیڈل کا جج بننے پر تنقید فواد خان کا مزاحیہ انداز میں جواب
لاہور(شوبز ڈیسک)پاکستان کے سپر سٹار فواد خان نے پاکستان آئیڈل کے جج کے طور پر تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر ردعمل دیا ہے۔
فواد خان نے بطور گلوکار اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور "انٹٹی پیراڈائم" کے مرکزی گلوکار رہے ہیں۔ اپنی آنے والی فلم "نیلوفر" کی میوزک لانچ تقریب میں فواد خان سے جب گانے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا نہیں، میں نے کوئی گانا نہیں گایا۔سپر سٹار نے ہنستے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان مجھے گانے ہی نہیں دے رہا۔