صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمر رسیدہ نہیں لیکن دوستوں کے باپ کا کردار بھی ادا کرچکا :شہزاد نواز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عمر رسیدہ نہیں لیکن دوستوں کے باپ کا کردار بھی ادا کرچکا :شہزاد نواز

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار شہزاد نواز نے ڈراما انڈسٹری میں ملنے والے کرداروں پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ابھی اتنے عمر رسیدہ نہیں ہیں، پھر بھی زیادہ تر انہیں باپ کے کردار ہی دئیے جاتے ہیں۔۔۔

 اور وہ کئی ڈراموں میں اپنی دوستوں کے باپ کا کردار بھی ادا کرچکے ہیں۔شہزاد نواز نے ایک پروگرام میں کہا کہ ڈراما انڈسٹری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک اداکار کو مخصوص طرز کے کردار ہی دئیے جاتے ہیں، اگر کوئی اپنے بالوں پر مصنوعی رنگ استعمال نہیں کرتا تو لوگ اسے باپ سمجھنے لگتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

شاہ چارلس نے بھائی اینڈریوسے ’’پرنس‘‘کالقب واپس لے لیا

غزہ:اسرائیلی فوج کے مسلسل چوتھے روزحملے ،3فلسطینی شہید

فرانس:گولڈریفائننگ لیبارٹری میں اربوں روپے کی ڈکیتی پولیس نے 6ملزم پکڑ لئے

امریکا میں فنڈنگ بل پر سیاسی ڈیڈلاک برقرار، لاکھوں سرکاری اہلکار وں کو تنخوا ہ نہ مل سکی

تنزانیہ:متنازعہ صدارتی انتخابات کیخلاف مظاہرے ،کئی پولیس سٹیشن جلادئیے ،700افراد ہلاک

فلسطینی قیدیوں پرتشددکی ویڈیو ریلیزکرنے پر اسرائیل کی خاتون میجرجنرل مستعفی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak