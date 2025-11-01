عمر رسیدہ نہیں لیکن دوستوں کے باپ کا کردار بھی ادا کرچکا :شہزاد نواز
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار شہزاد نواز نے ڈراما انڈسٹری میں ملنے والے کرداروں پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ابھی اتنے عمر رسیدہ نہیں ہیں، پھر بھی زیادہ تر انہیں باپ کے کردار ہی دئیے جاتے ہیں۔۔۔
اور وہ کئی ڈراموں میں اپنی دوستوں کے باپ کا کردار بھی ادا کرچکے ہیں۔شہزاد نواز نے ایک پروگرام میں کہا کہ ڈراما انڈسٹری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک اداکار کو مخصوص طرز کے کردار ہی دئیے جاتے ہیں، اگر کوئی اپنے بالوں پر مصنوعی رنگ استعمال نہیں کرتا تو لوگ اسے باپ سمجھنے لگتے ہیں۔