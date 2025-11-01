صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
زندگی میں رومانس ابھی آیا ،لطف اندوز ہو رہی ہوں:صبا قمر

لاہور(شوبز ڈیسک)صبا قمر کا کہنا ہے کہ رومانس ابھی نیا نیا آیا ہے زندگی میں، میں اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔

اداکارہ نے ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے ڈرامے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، ‘ہمیں بچپن سے رومانس سکھایا نہیں گیا، جب رومانوی مناظر آتے ہیں تو ہمارے لڑکے عجیب محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کس طرح ایکٹ کریں، نہ لڑکیوں کو سمجھ آتی ہے ، رونا دھونا تو پہلے ہی آتا تھا، اب میں نے رومانس کرنا سیکھ لیا ہے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شادی کے لیے وقت چاہیے ، میری 8 گھنٹے کی نیند مشکل سے پوری ہوتی ہے ، ‘شادی، محبت، بچے ، سب قسمت کی بات ہے ، یہ نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد، یہ جب لکھا ہوگا تب ہی ہوگا، پھر چاہے میں یا آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ 

 

