زندگی میں رومانس ابھی آیا ،لطف اندوز ہو رہی ہوں:صبا قمر
لاہور(شوبز ڈیسک)صبا قمر کا کہنا ہے کہ رومانس ابھی نیا نیا آیا ہے زندگی میں، میں اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔
اداکارہ نے ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے ڈرامے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، ‘ہمیں بچپن سے رومانس سکھایا نہیں گیا، جب رومانوی مناظر آتے ہیں تو ہمارے لڑکے عجیب محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کس طرح ایکٹ کریں، نہ لڑکیوں کو سمجھ آتی ہے ، رونا دھونا تو پہلے ہی آتا تھا، اب میں نے رومانس کرنا سیکھ لیا ہے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شادی کے لیے وقت چاہیے ، میری 8 گھنٹے کی نیند مشکل سے پوری ہوتی ہے ، ‘شادی، محبت، بچے ، سب قسمت کی بات ہے ، یہ نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد، یہ جب لکھا ہوگا تب ہی ہوگا، پھر چاہے میں یا آپ کچھ بھی کہہ لیں۔