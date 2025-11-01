صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھانوی کپور کا پلاسٹک سرجری کرانے کا اعتراف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جھانوی کپور کا پلاسٹک سرجری کرانے کا اعتراف

کراچی (این این آئی)بالی ووڈ کی ابھرتی ہوئی اداکارہ جھانوی کپور نے خود پر بفیلو پلاسٹی کے الزامات کے بعد اعتراف کیا ہے کہ۔۔۔

 انہوں نے پلاسٹک سرجری اور میک اپ پروسیجرز کروائے لیکن انہوں نے بفیلو پلاسٹی نہیں کروائی۔ اداکارہ نے خود سے متعلق دعوے کیے جانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وضاحتی بیان جاری کیا، جس میں انہون نے ٹاک شو میں کیے گئے دعوؤں کو بے بنیاد قرار دیا، تاہم ساتھ ہی اعتراف کیا کہ انہوں نے والدہ آنجھانی سری دیوی کی نگرانی میں پلاسٹک سرجری اور میک اپ پروسیجرز کروائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف علاقوں سے 3مشکو ک افراد گرفتار، اسلحہ برآمد

305گرانفروش گرفتار 28مقدمات

مسلح افراد کی فائرنگ سے مو ٹر سائیکل سوار شدید زخمی

کار اور موٹر سائیکل میں تصادم خاتون جاں بحق، بیٹا زخمی

ماموں کانجن،اوباش شخص کی شادی شدہ خاتون سے زیادتی

ضعیف العمر شخص کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak