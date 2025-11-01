جھانوی کپور کا پلاسٹک سرجری کرانے کا اعتراف
کراچی (این این آئی)بالی ووڈ کی ابھرتی ہوئی اداکارہ جھانوی کپور نے خود پر بفیلو پلاسٹی کے الزامات کے بعد اعتراف کیا ہے کہ۔۔۔
انہوں نے پلاسٹک سرجری اور میک اپ پروسیجرز کروائے لیکن انہوں نے بفیلو پلاسٹی نہیں کروائی۔ اداکارہ نے خود سے متعلق دعوے کیے جانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وضاحتی بیان جاری کیا، جس میں انہون نے ٹاک شو میں کیے گئے دعوؤں کو بے بنیاد قرار دیا، تاہم ساتھ ہی اعتراف کیا کہ انہوں نے والدہ آنجھانی سری دیوی کی نگرانی میں پلاسٹک سرجری اور میک اپ پروسیجرز کروائے ۔