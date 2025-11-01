کراچی گندا نہیں لوگوں کی سوچ گندی ہے :جویریہ سعود
کراچی (آئی این پی)اداکارہ جویریہ سعود نے صبا قمر کے کراچی سے متعلق حالیہ بیان پر ردعمل دیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔
جویریہ سعود نے صبا قمر کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے اداکارہ عفت عمر کو جواب میں کہا کہ کراچی گندا نہیں، لوگوں کی سوچ گندی ہے ، جو اس کو گندا کہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہی ملک کو گندا کہہ رہے ہیں، کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی شہر ہمیں تو ہماری دھرتی کا ایک ایک کونہ پیارا ہے ۔دوسری جانب سوشل میڈیا پر عوامی ردعمل دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہا ہے ۔