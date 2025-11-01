بھارتی گلوکار دلجیت دوسانجھ کو نسلی تعصب کا سامنا
ممبئی (آئی این پی)بھارتی پنجابی گلوکار اور اداکار دلجیت دوسانجھ کو نسلی تعصب کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ دلجیت نے بتایا کہ۔۔۔
جب وہ آسٹریلیا پہنچے تو انہیں ایئرپورٹ پر ان کی تصویریں لینے کیلئے روکا گیا لیکن اس کے بعد جو تبصرے سامنے آئے ، وہ ان کے لیے حیران کن تھے ۔انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے وہ تبصرے بھیجے جو لوگ کر رہے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نیا اوبر ڈرائیور آگیا ہے یا نیا 711 سٹور کا ملازم پہنچ گیا ہے ۔دلجیت نے بتایا کہ انہوں نے ایسے بہت سے نسلی تبصرے دیکھے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک ہونی چاہیے ۔