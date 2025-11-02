صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلیٹ بیچ کر دوست کو کاروبار کیلئے پیسے دئیے ، آج تک نہیں ملے :غزالہ جاوید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فلیٹ بیچ کر دوست کو کاروبار کیلئے پیسے دئیے ، آج تک نہیں ملے :غزالہ جاوید

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ غزالہ جاوید نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے تقریبا 20 سال قبل اپنا فلیٹ بیچ کر دوست کو کاروبار کے لیے پیسے دئیے لیکن آج تک انہیں پیسے واپس نہیں ملے ۔۔۔

۔ایک پروگرام کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کبھی کسی سے پیسے ادھار نہیں مانگے ، انہیں زیادہ ضرورت نہیں پڑی۔ان کے مطابق وہ اپنی آمدنی کے حساب سے اخراجات اور معاملات آگے چلاتی رہی ہیں، اس لیے انہیں دوسروں سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، البتہ انہوں نے بہت سارے افراد کو ادھار دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak