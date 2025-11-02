صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ رخ سے ملاقات زندگی بدل دینے والا لمحہ:جان سینا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)ہالی ووڈ اداکار اور ریسلر جان سینا نے بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کے ساتھ ممبئی میں ایک شادی کے دوران اپنی ملاقات کو زندگی بدل دینے والا لمحہ قرار دیا ہے ۔۔۔

شاہ رخ خان نے اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سیشن کے دوران جان سینا کی تعریف کی، جس پر ریسلر نے اُن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا نوازش سے مزین رویہ کبھی نہیں بھولوں گا۔48 سالہ جان سینا نے 60 سالہ شاہ رخ کو اپنی ذاتی اور پیشہ وارانہ زندگی کے لیے تحرک قرار دیا اور کہا کہ کنگ خان کا ٹیڈ ٹاک میرے مشکل دور میں روشنی کی کرن ثابت ہوا، جس کے بعد میں شکرگزاری اور خود آگاہی کی طرف مائل ہو گیا۔ہالی ووڈ اداکار نے شاہ رخ کوانتہائی منکسر المزاج اور مہربان کہہ کر مخاطب کیا۔ 

 

