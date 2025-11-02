بھارتی اداکارہ ڈمپل کپاڈیہ میری بھتیجی ہیں:فیصل کپاڈیہ
دبئی (آئی این پی ) پاکستان کے گلوکار، نغمہ نگار، موسیقار اور شہرہ آفاق بینڈ اسٹرنگز کے بانی و مرکزی گلوکار فیصل کپاڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ بالی ووڈ اداکارہ ڈمپل کپاڈیا دراصل میری بھتیجی ہیں۔۔۔
ان کے والد مرحوم چنی بھائی کپاڈیا میرے کزن تھے ۔ وہ 1984 میں ایک کزن کی شادی کے موقع پر پاکستان آئے تھے ۔ میں نے اس شادی میں گانا گایا اور چنی بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ایک دن بالی ووڈ لے جائیں گے ۔ بدقسمتی سے وہ اس سے پہلے ہی انتقال کر گئے ۔ ایک پوڈکاسٹ انٹرویو میں فیصل کپاڈیا نے مزید بتایا کہ اگرچہ ان کے کزن اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے ، لیکن قسمت نے بالآخر انہیں بالی ووڈ تک پہنچا دیا، جہاں انہوں نے مشہور گانے یہ میری ہے کہانی اور سپائیڈر مین گا کر ان کی یہ خواہش پوری کردی۔