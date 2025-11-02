صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہت ساری فلمیں پیسے کمانے اور گھر چلانے کیلئے کیں:ارشد وارثی

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار ارشد وارثی نے انکشاف کیا ہے کہ انتقال کی رات والدہ ان سے پینے کیلئے پانی مانگتی رہیں لیکن انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے والدہ کو پینے کیلئے پانی تک نہ دیا۔۔۔

 ایک پوڈکاسٹ میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بہت ساری فلمیں پیسے کمانے اور گھر چلانے کے لیے کیں اور ایسی فلموں میں سب سے مشہور فلم ‘جانی دشمن’ ہے جو بری طرح فلاپ بھی ہوئی۔فلم گھر بنانے کے لیے کی، کیوں کہ انہیں گھر کی چھت بنوانے کے لیے پیسے درکار تھے ۔ 

 

