صاف رہیں، پانی پئیں ،باقی سب خود ٹھیک ہوجائیگا:ایشوریہ رائے
ممبئی(شوبز ڈیسک)دہائیوں سے فلم بینوں کے دلوں پر راج کرنے والی ایشوریہ رائے 52 برس کی ہو گئیں۔ انھوں نے نہ صرف بھارتی فلم انڈسٹری کے تما بڑے اعزاز اور انعامات اپنے نام کیے بلکہ بین الاقوامی ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔۔۔
فرانس حکومت نے ایشوریہ رائے کو آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرز سے نوازا تھا۔ بین الااقوامی جریدے سے گفتگو میں ایشوریہ رائے نے کہا کہ آسان اور مؤثر چیز صفائی اور ہائیڈریشن کو برقرار رکھنا ہے ۔ صاف رہیں، پانی پئیں اور باقی سب خود ہی ٹھیک ہوجائے گا۔