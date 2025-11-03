آج والدین اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے عدنان صدیقی
لاہور(شوبزڈیسک معروف اداکار عدنان صدیقی نے کہاہے کہ ہمارے وقت میں والدین بچوں کو مارا کرتے تھے لیکن آج والدین اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے ۔
ایک پوڈکاسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بچے وقت پر سو جایا کریں، باہر کا کھانا نہ کھائیں یا کم کھائیں۔ ایک وقت تھا میرے والد بھی مجھے ان چیزوں سے روکا کرتے تھے اور اب میں اپنے بچوں کو منع کرتا ہوں تاکہ ان میں نظم و ضبط قائم رہے ۔ ہمارے والد صرف منع نہیں کرتے تھے بلکہ مارتے بھی تھے ، لیکن آج ایسا نہیں ہے ۔