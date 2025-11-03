صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے کی پیدائش کے بعد کیارا ایڈوانی نے پہلی فلم سائن کر لی، مینا کماری بنیں گی

ممبئی (شوبزڈیسک ) بالی ووڈ اداکارہ کیارا ایڈوانی نے بچے کی پیدائش کے بعد پہلی فلم سائن کر لی، وہ فلم کمال اور مینا میں لیجنڈری اداکارہ و ٹریجڈی کوئین مینا کماری کا کردار نبھائیں گی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق فلم کی شوٹنگ 2026 میں شروع ہو گی، جو بالی ووڈ کی ٹریجڈی کوئین مینا کماری کی سوانحی فلم ہے ، اس فلم کو بنانے کا اعلان سدھارتھ پی ملہوترا نے گزشتہ برس کیا تھا۔ یہ کیارا کی رواں برس جولائی میں اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد پہلا فلم پراجیکٹ ہے ۔

