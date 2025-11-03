صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشبو خان کا یوٹرن، ارباز سے طلاق کی خبروں کو مسترد کردیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خوشبو خان کا یوٹرن، ارباز سے طلاق کی خبروں کو مسترد کردیا

لاہور(شوبزڈیسک ) ماضی کی مقبول اداکارہ خوشبو خان نے اپنی طلاق سے متعلق زیرِ گردش خبروں کو مسترد کردیا۔ اداکارہ نے مقامی صحافی کو انٹرویو دیا اور علیحدگی سے متعلق اپنے ماضی کے بیان پر یوٹرن لیتے ہوئے کہا کہ بعض میڈیا اداروں نے خبر چلائی کہ میری اور ارباز کی طلاق ہوگئی ہے ۔

 جبکہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ اس بارے میں ارباز سے سوال کریں۔ میں ارباز کے خلاف نہ کبھی گئی ہوں اور نہ کبھی جاؤں گی، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور میں ابھی بھی ان کے نکاح میں ہوں۔ ارباز نے مجھے طلاق نہیں دی۔واضح رہے کہ اس سے قبل خوشبو نے ایک انٹرویو میں ارباز خان پر دھوکا دہی کا الزام عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ ارباز میرے لیے سب کچھ تھے لیکن جب بھی کسی مشکل وقت میں مجھے ان کی ضرورت پیش آئی تو وہ میرے ساتھ نہیں تھے ، جس پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ مجھے کئی برسوں سے انہیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اوباما کا ممدانی سے رابطہ، نیویارک میئر کی انتخابی مہم کو سراہا

صحافیوں کے قتل کے 10 میں سے 9 واقعات غیر حل شدہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ

نئی دہلی :فضائی آلودگی میں کمی کیلئے کلاؤڈ سیڈنگ کے تجربات ناکام

برطانیہ:ٹرین پر چھری سے حملہ، 10 زخمی، 2 ملزم گرفتار

غزہ : مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس

امریکا اور چین کا فوجی رابطے قائم کرنے پر اتفاق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak