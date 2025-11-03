کراچی کو گندہ کہنے والوں کی سوچ گندی ہے :جویریہ سعود
کراچی(شوبزڈیسک )اداکارہ جویریہ سعود نے ساتھی فنکاراؤں صبا قمر اور عفت عمر کی جانب سے کراچی کو ‘گندہ’ شہر قرار دینے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی گندہ نہیں بلکہ اسے گندہ کہنے والوں کی سوچ گندی ہے ۔
کراچی سے تعلق رکھنے والی جویریہ سعود نے صبا قمر اور عفت عمر کا نام لیے بغیر انسٹاگرام سٹوری پر ان کی پوسٹس کے سکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کراچی گندہ نہیں، گندی صرف ان لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے ہی ملک اور شہروں کو برا کہتے ہیں۔ شہر گندے نہیں ہوتے ، انسانوں کی نیت اور سوچ گندی ہوتی ہے ۔ کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی اور شہر، وہ اپنے ملک کے ہر حصے سے محبت کرتی ہیں۔