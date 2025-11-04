کئی برس نیشنل ایوارڈ نہ ملنے پر افسوس تھا:شاہ رخ خان
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کو 2025ء میں فلم ‘جوان’ کے لیے کیرئیر کا پہلا نیشنل ایوارڈ برائے بہترین اداکار ملا ہے ۔شاہ رخ خان کی زندگی کے 60 سال اور فلمی کیرئیر کے 33 سال مکمل ہوئے ہیں۔۔۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ کئی برس نیشنل ایوارڈنہ ملنے پر افسوس کرتے تھے ۔انہوں نے مزید کہا کہ 10 سے 15 سال پہلے تک مجھے کبھی کبھی برا لگتا تھا کہ مجھے ایوارڈ نہیں ملا جبکہ میں ہر بار اچھی ایکٹنگ کرتا ہوں، اب مجھے صرف ایوارڈز نہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں کی محبت ہی خوشی دیتی ہے ۔