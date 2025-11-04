لازوال عشق کے پیچھے خطرناک سوچ کارفرما :زاہد احمد
لاہور (آئی این پی)اداکار زاہد احمد نے ریئلٹی شو لازوال عشق پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شو فحاشی کو فروغ دے رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک خطرناک سوچ اور ایجنڈا کارفرما ہے۔۔۔
ایک پوڈ کاسٹ میں اداکارکا کہنا تھا کہ انہیں اس شو کی اناؤنسمنٹ کے دن سے ہی اعتراض تھا اور وہ اس بات کی کھوج میں رہے کہ اسے کس نے پروڈیوس کیا ہے ، تاہم کسی کو بھی اس کی پروڈکشن ٹیم کے بارے میں علم نہیں۔انہوں نے بتایا کہ وہ میزبان عائشہ عمر سے اس بارے میں نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ اس شو کو مثبت نظر سے نہیں دیکھتے ،اس شو کا پروڈیوسر جانتا ہوگا کہ یہ پروگرام ہماری معاشرتی اور مذہبی اقدار کے خلاف ہے ،اس نے پاکستان کا لیبل لگا کر ایک ایسا مواد دنیا کے سامنے پیش کیا جس کے پیچھے خطرناک سوچ اور ایجنڈا چھپا ہوا ہے ۔