صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لازوال عشق کے پیچھے خطرناک سوچ کارفرما :زاہد احمد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لازوال عشق کے پیچھے خطرناک سوچ کارفرما :زاہد احمد

لاہور (آئی این پی)اداکار زاہد احمد نے ریئلٹی شو لازوال عشق پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شو فحاشی کو فروغ دے رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک خطرناک سوچ اور ایجنڈا کارفرما ہے۔۔۔

ایک پوڈ کاسٹ میں اداکارکا کہنا تھا کہ انہیں اس شو کی اناؤنسمنٹ کے دن سے ہی اعتراض تھا اور وہ اس بات کی کھوج میں رہے کہ اسے کس نے پروڈیوس کیا ہے ، تاہم کسی کو بھی اس کی پروڈکشن ٹیم کے بارے میں علم نہیں۔انہوں نے بتایا کہ وہ میزبان عائشہ عمر سے اس بارے میں نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ اس شو کو مثبت نظر سے نہیں دیکھتے ،اس شو کا پروڈیوسر جانتا ہوگا کہ یہ پروگرام ہماری معاشرتی اور مذہبی اقدار کے خلاف ہے ،اس نے پاکستان کا لیبل لگا کر ایک ایسا مواد دنیا کے سامنے پیش کیا جس کے پیچھے خطرناک سوچ اور ایجنڈا چھپا ہوا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak