مشی خان کے کراچی میں ہیلووین پارٹیوں سے متعلق انکشافات

کراچی (آئی این پی)اداکارہ مشی خان نے کراچی میں ہونے والی ہیلووین پارٹیوں سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات کئے ہیں۔ حال ہی میں نے الزام لگایا کہ کراچی میں ایک مخصوص ہیلووین پارٹی منعقد ہوئی۔۔۔

، جس میں مبینہ طور پر ملک بھر سے خواتین کو ان کے ساتھیوں سمیت مدعو کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ میں ہر وقت نصیحت کرتی ہوں، مگر میں سچ بولنے سے باز نہیں آؤں گی، یہ ہمارے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی پارٹیاں کھلے عام منعقد کی جا رہی ہیں اور کوئی ان پر پابندی نہیں لگاتا۔

 

