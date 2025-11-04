صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپالی گلوکارہ کا پاکستانی سنگر ریشما کو زبردست خراج تحسین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)نیپال سے تعلق رکھنے والے گلوکار مدن گوپال نے پاکستانی گلوکارہ المعروف مٹی کی آواز ریشما کو خراج تحسین پیش کیا اور کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں ان کا مشہور گیت ‘لمبی جدائی’ گایا۔۔۔

 مدن گوپال کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کی محبت نے دوبارہ یہاں پر کھینچ کر لائی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ میں کٹھمنڈو سے 15کلومیٹر دور پہاڑ پر سیر کیلئے گیا تو ایسا لگا آسمان سے میرے پاس ریشما جی کا یہ گانا آیا تب ہی میں نے سوچا کہ یہ گانا پاکستان جا کر پرفارم کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے گانے میں اپنی کمپوزیشن شامل کرکے ایک میڈلے کی طرح پیش کیا۔

 

