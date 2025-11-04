صبا قمر کا الزامات عائد کرنے پر صحافی کیخلاف قانونی کارروائی کا اعلان
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ صبا قمر نے سینئر صحافی کیخلاف سنگین الزامات پر قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔۔۔
مذکورہ صحافی نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ صبا قمر 2003-2004 میں لاہور میں ایک ایسے گھر میں رہتی تھیں جو مبینہ طور پر ان کے کسی ‘قریبی تعلق’ والے کا تھا۔ صبا اس شخص کی ہراسانی کے باعث نجی خبر رساں ادارے کے دفتر شکایت کیلئے آئی تھیں، جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ صبا قمر نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ ایسے جھوٹے دعوؤں کیلئے ان کیخلاف قانونی چارہ جوئی کریں گی۔