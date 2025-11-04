صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدہ کیساتھ شرط پر سی ایس ایس پاس کیا:حمزہ علی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار حمزہ علی عباسی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے والدہ سے شرط کی وجہ سینٹرل سپیریئر سروس (سی ایس ایس) کا امتحان دیا تھا اور توقعات سے زیادہ نمبر حاصل کرکے پولیس افسر بنے تھے۔۔۔

حمزہ علی عباسی نے ایک پوڈکاسٹ میں بتایا کہ والدہ نے انہیں کہا تھا کہ بس وہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کریں، بھلے کوئی ملازمت نہ کریں، ۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کرنٹ افیئرز پر عبور تھا، جس وجہ سے ان کا سی ایس ایس امتحان اچھا ہوا اور انہیں محکمہ پولیس میں ملازمت دی گئی، والدہ نے انہیں ملازمت جاری رکھنے کا کہا لیکن وہ والدہ کو مناتے رہے کہ انہیں ملازمت نہیں کرنی۔حمزہ علی عباسی کے مطابق انہوں نے تربیت مکمل کرنے کے بعد والدہ کو رضامند کیا، جس کے بعد انہوں نے پولیس افسر کی ملازمت چھوڑ دی۔ 

 

