نئی اداکارائیں فلم انڈسٹری کے روایتی تصورات توڑ رہی ہیں:دیویا دتہ

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کی اداکارہ دیویا دتہ نے کہا کہ بالی ووڈ میں شادی شدہ اداکاراؤں کے بارے میں عوامی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔۔۔

اداکارہ نے کہا کہ ایک وقت تھا جب شادی کے بعد خواتین کیلئے فلمی کیریئر تقریبا ختم سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ تصور بدل رہا ہے ۔ کترینہ کیف، کرینہ ، ودیا بالن، اور عالیہ بھٹ جیسی اداکاراؤں نے اس خیال کو غلط ثابت کیا ہے ، ان فنکاراں نے شادی کے بعد بھی نہ صرف بڑے ہیروز کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے بلکہ رومانوی کرداروں اور پرکشش انداز سے شائقین کو متاثر کیا۔ 

 

