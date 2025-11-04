تعلیم کا کیا فائدہ جب ہم گھریلو ملازمین کی عزت نہ کریں:اسما عباس
کراچی (آئی این پی)سینئر اداکارہ اسما عباس نے گھریلو ملازمین سے متعلق معاشرتی رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔۔۔
اداکارہ نے اپنے وی لاگ میں کہا کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ اتنی تعلیم کا کیا فائدہ جب بچے گھریلو ملازمین کی عزت نہ کریں۔ اداکارہ نے کہا کہ یہ والدین اور گھر کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح آداب سکھائیں۔ مالی اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں کو کمتر نہ سمجھیں یہ ملازمین ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، یہ قابل احترام ہیں۔