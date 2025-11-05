تاج سٹوری ریلیز، ہندو مبصرین کو بھی فلم پسند نہ آئی
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کی متنازعہ فلم دی تاج سٹوری کو مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود ریلیز کردیا گیا، تاہم فلم ہندو مبصرین کو بھی پسند نہ آئی اور تجزیہ نگاروں نے فلم کی کہانی کو کمزور اور غیر حقیقی قرار دے دیا۔۔۔
بھارتی میڈیا کے مطابق تقریبا 167 منٹ دورانیے پر مبنی فلم میں اگرچہ پریش راول بظاہر پرجوش دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی جانب سے بہت سارے سوالوں کے غیر حقیقی اور دلائل کے بغیر دئیے گئے جوابات نے فلم کی کمزوری کو عیاں کیا۔ تجزیے کے مطابق تاریخ کی تحقیق اور حقائق کو سمجھنے والے افراد کو اس فلم سے سطحی باتیں دیکھنے کو ملیں گی، اگرچہ فلم سوال اٹھاتی ہے لیکن صحیح معنوں میں جوابات نہیں دیتی۔