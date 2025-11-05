جوانی میں بھی مجھے ماں کے کردار دئیے گئے :ثانیہ سعید
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ ثانیہ سعید نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا ہمارے معاشرے میں بڑی عمر کی خواتین کے لیے بہت کم کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ دراصل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔۔۔
عورت کو صرف اُس وقت قابلِ توجہ سمجھا جاتا ہے جب وہ جوان ہو، اسی لیے 35 سالہ عورت کی کہانی نہیں سنائی جاتی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی زندگی اور کہانی تو اُس عمر کے بعد شروع ہوتی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا میں نے کبھی اپنی اصل عمر کے کردار نہیں کیے ، جوانی میں بھی مجھے ماں کے کردار دئیے گئے ۔ ثانیہ سعید نے کہا کہ مرد اور عورت کے درمیان بات چیت کی کمی ہی زیادہ تر مسائل کی جڑ ہے ۔