صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوانی میں بھی مجھے ماں کے کردار دئیے گئے :ثانیہ سعید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جوانی میں بھی مجھے ماں کے کردار دئیے گئے :ثانیہ سعید

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ ثانیہ سعید نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا ہمارے معاشرے میں بڑی عمر کی خواتین کے لیے بہت کم کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ دراصل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔۔۔

عورت کو صرف اُس وقت قابلِ توجہ سمجھا جاتا ہے جب وہ جوان ہو، اسی لیے 35 سالہ عورت کی کہانی نہیں سنائی جاتی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی زندگی اور کہانی تو اُس عمر کے بعد شروع ہوتی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا میں نے کبھی اپنی اصل عمر کے کردار نہیں کیے ، جوانی میں بھی مجھے ماں کے کردار دئیے گئے ۔ ثانیہ سعید نے کہا کہ مرد اور عورت کے درمیان بات چیت کی کمی ہی زیادہ تر مسائل کی جڑ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:خاتون کو دوائیوں کی جگہ انسانی اعضا موصول

شادی میں چکن فرائی پر دلہا دلہن کے رشتہ داروں میں جھگڑا

چمپینزی بھی انسانوں کیطرح سوچتے ہیں، دلچسپ انکشاف

سابقہ گرل فرینڈ کی تلاش کیلئے میڈیا سے مدد مانگ لی

لاس ویگاس ،صحرا سے 300انسانوں کی باقیات دریافت

محض ساڑھے 9فٹ چوڑے پتلے گھر کی حیران کن قیمت

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak