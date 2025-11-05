صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمیع خان کا شوٹنگ کے دوران ہاتھ جھلسنے کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سمیع خان کا شوٹنگ کے دوران ہاتھ جھلسنے کا انکشاف

لاہور(شوبز ڈٰکس)اداکار سمیع خان نے شوٹنگ کے دوران ہاتھ جھلسنے کا انکشاف کر دیا۔ایک انٹرویو میں سمیع نے کہا کہ وہ جاناں ملک کیساتھ ڈرامے کی شوٹنگ کررہے تھے جس میں ان کا رومانوی تعلق ختم ہونے کا سین تھا،میز پر موم بتی تھی۔۔۔

 انہوں نے تجویز دی کہ سین میں حقیقت پیدا کرنے کیلئے کیوں نہ وہ جلتی ہوئی موم بتی پر ہاتھ رکھ لیں،تجویز کو پسند کیا، مگر جیسے ہی انہوں نے موم بتی پر ہاتھ رکھا تو ان کا ہاتھ بری طرح جل گیا۔سمیع نے کہا کہ اس دن انہیں یہ سبق ملا کہ کام کرتے وقت جذباتی نہیں ہونا چاہیے ۔

 

