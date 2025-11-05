پاکستانی فلم انڈسٹری کے نامور پروڈیوسر کامران اعجاز انتقال کر گئے
لاہور(دی رپوٹر)پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور پروڈیوسر اور ڈسٹری بیوٹر چودھری کامران اعجاز انتقال کر گئے ۔خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم کو کچھ عرصہ قبل برین ہیمرج ہوا تھا۔۔۔
اور ان کا علاج جاری تھا۔ چودھری کامران اعجاز نے اپنی فنی زندگی میں سلطنت، بھائی لوگ سمیت متعدد کامیاب فلمیں پروڈیوس کیں۔ وہ فلم انڈسٹری کی مختلف تنظیموں کے صدر بھی رہے اور اپنے ہم پیشہ افراد میں ایک معتبر اور باوقار شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے ۔فلمی حلقوں کے مطابق، کامران اعجاز نے لاہور کے رائل پارک کو فلم انڈسٹری کے حوالے سے فعال اور زندہ رکھا۔