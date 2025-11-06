صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مادھوری کی شو میں تاخیر سے آمد مداحوں کا ٹکٹ کی رقم ریفنڈ کا مطالبہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مادھوری کی شو میں تاخیر سے آمد مداحوں کا ٹکٹ کی رقم ریفنڈ کا مطالبہ

ٹورنٹو (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ مادھوری ڈکشٹ کے کینیڈا میں ہونے والے شو کو ناظرین کی شدید ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، جب اداکارہ تین گھنٹے تاخیر سے سٹیج پر پہنچیں۔۔۔

 مداحوں نے ایونٹ کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے ٹکٹ کی رقم ریفنڈ کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر شرکا نے لکھا کہ ہم نے ایک شاندار پرفارمنس کی توقع کی تھی، مگر شو میں زیادہ تر گفتگو تھی اور ڈانس نہ ہونے کے برابر تھا۔ شو کے آغاز میں غیر ضروری تاخیر، آواز اور روشنی کے مسائل اور غیر متوقع فارمیٹ نے شائقین کو ناراض کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان میں فٹبال کا فروغ،اے ایف سی کا سنجیدہ اقدامات پر زور

دوسرا ون ڈے ، پاکستان کو شکست،سیریز 1،1 سے برابر

ویسٹ انڈیز کو آخری 5اوورز میں ریکارڈ رنز کے باوجود شکست

قائداعظم ٹرافی :فیصل آباد نے لاہور وائٹس کو ہرا دیا

سنگا کپ فٹبال:لیاری فٹبال اکیڈمی نے فائنل میں جگہ بنا

کرسٹیانو رونالڈو نے جلد ریٹائرمنٹ کا عندیہ دیدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak