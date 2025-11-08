صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں بیٹے کی پیدائش

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں بیٹے کی پیدائش

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کی معروف جوڑی کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔کترینہ کیف اور وکی کوشل نے سوشل میڈیا پر ایک مشترکہ پوسٹ کے ذریعے مداحوں کو یہ خوشخبری دی کہ آج انہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں خوش آمدید کہا ہے۔

سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے اپنے بیٹے کی آمد کو اپنی زندگی کا بے حد خوشگوار لمحہ قرار دیتے ہوئے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔جوڑے نے اپنے انسٹاگرام پیغام میں لکھا کہ ان کا خوشیوں کا تحفہ دنیا میں آ چکا ہے ، اور وہ مداحوں کی جانب سے دی گئی محبت اور نیک خواہشات کے لیے سب کے مشکور ہیں۔ پیغام میں بچے کی پیدائش کی تاریخ بھی درج تھی تاہم بچے کا نام ابھی تک نہیں بتایا گیا۔وکی کوشل کے بھائی، اداکار سنی کوشل نے بھی اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے وکی اور کترینہ کی پوسٹ کو اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اب چچا بن گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak