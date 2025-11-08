صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اور ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کی مشہور جوڑی رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا جلد ہی شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں۔۔۔

 اور رشمیکا نے اپنی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی ہیں اور اس سلسلے میں وہ اودے پور کا دورہ بھی کر چکی ہیں۔قریبی ذرائع کے مطابق رشمیکا حال ہی میں اودے پور گئی تھیں جہاں انہوں نے 3 روز قیام کیا اور اپنی شادی کے لیے ممکنہ مقامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اداکارہ خود تمام انتظامات کی نگرانی کر رہی ہیں۔

 

