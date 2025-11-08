صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان :زاہد احمد

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبزڈیسک ) معروف اداکار زاہد احمد نے کہاہے کہ میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان ہے۔

ایک پوڈکاسٹ میں میزبان کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں ملائیکہ پر یقین رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، ان چیزوں پر مسلمان کا یقین ہوتا ہے ، ایوارڈز پر کیسے کسی کا یقین ہوسکتا ہے ؟،میزبان نے اداکار کے جواب پر دوبارہ کہا کہ آپ کو جب بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا تو آپ بہت خوش ہوئے تھے ، جس پر زاہد احمد نے کہا کہ 2 دفعہ بہترین اداکار کا اعزاز حاصل کرلیا میرے لیے بہت ہے۔

 

