میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان :زاہد احمد
لاہور(شوبزڈیسک ) معروف اداکار زاہد احمد نے کہاہے کہ میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان ہے۔
ایک پوڈکاسٹ میں میزبان کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں ملائیکہ پر یقین رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، ان چیزوں پر مسلمان کا یقین ہوتا ہے ، ایوارڈز پر کیسے کسی کا یقین ہوسکتا ہے ؟،میزبان نے اداکار کے جواب پر دوبارہ کہا کہ آپ کو جب بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا تو آپ بہت خوش ہوئے تھے ، جس پر زاہد احمد نے کہا کہ 2 دفعہ بہترین اداکار کا اعزاز حاصل کرلیا میرے لیے بہت ہے۔