ظہران ممدانی کی جنید خان سے مشابہت، سوشل میڈیا پر چرچا
لاہور( شوبز ڈیسک )حال ہی میں منتخب ہونے والے نیویارک سٹی کے میئر ظہران ممدانی ناصرف امریکا بلکہ پاکستان میں بھی خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔
سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ظہران ممدانی کی شکل پاکستانی گلوکار و اداکار جنید خان سے حیران کن حد تک ملتی جلتی ہے ۔پاکستان میں ظہران ممدانی کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد صارفین فوراً ان کو جنید خان سے مشابہت دینے لگے ۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ تو جنید خان کی کاربن کاپی لگ رہے ہیں، جبکہ دوسرے نے کہا یہ تو جنید خان سے بھی زیادہ جنید خان لگ رہے ہیں، ایک اور نے تبصرہ کیا کہ یہ تو کال بینڈ والے جنید خان جیسے ہیں، جبکہ ایک نے مزاحیہ انداز میں لکھا یہ تو جنید خان اور پنکج ترپاٹھی کا امتزاج لگ رہے ہیں۔اداکار جنید خان نے بھی یہ دلچسپ موازنہ نظرانداز نہیں کیا، انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ ری شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ امید ہے اگلی بار جب نیویارک سٹی آؤں گا تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ضرور ملے گا۔