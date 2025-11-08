صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راشد اقبال نصراﷲ کی اداکارہ صابرہ سلطانہ کی عیادت کیلئے انکی رہائش گاہ آمد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
راشد اقبال نصراﷲ کی اداکارہ صابرہ سلطانہ کی عیادت کیلئے انکی رہائش گاہ آمد

لاہور (شوبزڈیسک ) معاونِ خصوصی وزیراعلی پنجاب راشد اقبال نصراﷲ معروف اداکارہ صابرہ سلطانہ کی عیادت کیلئے ان کی رہائش گاہ گئے۔

 راشد اقبال نصراﷲ نے وزیراعلی پنجاب کی جانب سے صابرہ سلطانہ کی عیادت کی اور ان کیلئے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔اس موقع پر انہوں نے وزیراعلی کی جانب سے مالی معاونت کا چیک بھی اداکارہ کو دیا۔ راشد اقبال نصراﷲ نے کہا کہ ہمارے فنکار معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں اور وزیراعلیٰ مریم نواز ان کے حقوق اور بہترین سہولیات کی فراہمی کیلئے پرعزم ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پاکستان،افغا نستان کےمذاکرات میں ڈیڈ لاک:افغان طالبان دوحہ امن معاہدے کے مطابق اپنے بین الاقوامی،علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اپ میں اب تک ناکام:وفاقی وزیراطلاعات

27ویں ترمیم،پیپلز پارٹی کی تجاویز کی تجاویز حکومت کو قبول،آج کابینہ کا اجلاس طلب:وزیراعظم آذربائیجان سے بذریعہ ویڈیو لنک صدارت کرینگے

شہباز شریف ،فیلڈ مارشل کی صدر آذر بائیجان سے ملاقات،تجارتی ودفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق

وزارت اعلیٰ میں کوئی مشکل نہیں آئی،حکومت ٹیم کی طرح کام کررہی:مریم نواز

نوکریوں ،سکلز سے محروم زیادہ ترنوجوان آبادی پاکستان پربوجھ:عالمی بیگ

سوئی گیس کنکشن پر پابندی برقرار ہے،آرایل این جی کے بل زیادہ آئینگے:حکومت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak