راشد اقبال نصراﷲ کی اداکارہ صابرہ سلطانہ کی عیادت کیلئے انکی رہائش گاہ آمد
لاہور (شوبزڈیسک ) معاونِ خصوصی وزیراعلی پنجاب راشد اقبال نصراﷲ معروف اداکارہ صابرہ سلطانہ کی عیادت کیلئے ان کی رہائش گاہ گئے۔
راشد اقبال نصراﷲ نے وزیراعلی پنجاب کی جانب سے صابرہ سلطانہ کی عیادت کی اور ان کیلئے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔اس موقع پر انہوں نے وزیراعلی کی جانب سے مالی معاونت کا چیک بھی اداکارہ کو دیا۔ راشد اقبال نصراﷲ نے کہا کہ ہمارے فنکار معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں اور وزیراعلیٰ مریم نواز ان کے حقوق اور بہترین سہولیات کی فراہمی کیلئے پرعزم ہیں۔