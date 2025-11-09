صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’میں ہوں نا ‘‘ کیلئے پہلی چوائس امریتا راؤ نہیں تھیں:فرح خان

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کی فلم ساز اور ہدایتکارہ فرح خان نے اپنے وی لاگ میں انکشاف کیا ہے کہ فلم ‘میں ہوں نا’ کے لیے عائشہ تاکیا کو پہلے فائنل کر لیا گیا تھا، مگر انہوں نے شوٹنگ سے صرف دو ہفتے قبل یہ فلم چھوڑ دی اور امتیاز علی کی فلم سائن کر لی۔۔۔

 ، جب اداکارہ امریتا راؤ کے گھر پہنچیں تو انہوں نے بتایا کہ فلم کی شوٹنگ شروع ہونے میں صرف دو ہفتے رہ گئے تھے ، مگر مرکزی کردار کے لیے کوئی ہیروئن موجود نہیں تھی۔ پھر گوری خان نے انہیں مشورہ دیا کہ اس لڑکی (امریتا راؤ) کو دیکھو۔ 

 

