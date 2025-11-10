صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور میں پالتو جانوروں کی مارکیٹ کے انہدام پر ژالے سرحدی برہم

لاہور (آئی این پی) اداکارہ ژالے سرحدی نے لاہور میں داتا دربار کے قریب پالتو جانوروں کی مارکیٹ کے انہدام کے بعد شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے اور اس واقعے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

ژالے سرحدی نے انسٹاگرام پر کہ چاہے یہ غیر قانونی زمین تھی، اس کو خالی کروانا ایل ڈی اے کی ذمہ داری تھی لیکن اس کے بجائے بے زبان جانوروں کو بغیر کسی وجہ کے ملبے تلے دفن کر دیا گیا، شاید جن لوگوں نے جانور مارے ، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کبھی خدا کے سامنے آئیں گے ۔ 

