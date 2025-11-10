صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداکارہ انوشکا شرما کی7سال بعد فلموں میں واپسی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اداکارہ انوشکا شرما کی7سال بعد فلموں میں واپسی

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کی سپر ہٹ اداکارہ انوشکا شرما کی تقریبا سات سال بعد فلمی دنیا میں واپسی ہورہی ہے ۔

فلم سپورٹس بائیوگرافیکل ہے جو سینما گھروں کے بجائے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی، فلم کا نام چکڑا ایکسپریس ہے ۔بتایا جارہا ہے کہ فلم کی عکسبندی کئی ماہ قبل ہی مکمل ہو چکی تھی لیکن پروڈکشن کمپنی اور نیٹ فلکس کے درمیان اختلافات کی وجہ سے فلم کی ریلیز روک دی گئی تھی۔امکان ہے کہ فلم جلد ریلیز کی جائے گی اور تاریخ کا اعلان بھی آئندہ کچھ روز میں متوقع ہے ۔فلم میں انوشکا شرما ایک کرکٹر ہیں، یہ فلم بھارتی کرکٹر جھلن گوسوامی کی زندگی پر مبنی ہے اور انوشکا ان ہی کا کردار کر رہی ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

27 ویں ترمیم : وزیراعظم کا استثنیٰ لینے سے انکار : قانون، عوام کی عدالت میں جوابدہ ہوں: شہباز شریف مسودہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے منظور، اپوزیشن کا بائیکاٹ، حکومتی اتحادیوں کی ترامیم منظور نہ ہوسکیں

پاک افغان کشیدگی: ترک وفد آئندہ ہفتے پاکستان آئیگا: طیب اردوان، اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ، ثالثی کی پیشکش

مریم نواز برازیل پہنچ گئیں، کاپ 30 کانفرنس میں ماحولیاتی بہتری پر خطاب کریں گی

جو بندہ اللہ سے مانگے وہ پسندیدہ، دعائیں رد نہیں ہوتیں : علما، رائیونڈ اجتماع کا پہلا مرحلہ ختم

جنرل ساحرشمشاد کا دورہ سعودی عرب ، جنرل فیاض سے ملاقات

27ویں ترمیم کو آئینی کہا جا سکتا ہے نہ جمہوری، سہیل آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak