اداکارہ انوشکا شرما کی7سال بعد فلموں میں واپسی
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کی سپر ہٹ اداکارہ انوشکا شرما کی تقریبا سات سال بعد فلمی دنیا میں واپسی ہورہی ہے ۔
فلم سپورٹس بائیوگرافیکل ہے جو سینما گھروں کے بجائے نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی، فلم کا نام چکڑا ایکسپریس ہے ۔بتایا جارہا ہے کہ فلم کی عکسبندی کئی ماہ قبل ہی مکمل ہو چکی تھی لیکن پروڈکشن کمپنی اور نیٹ فلکس کے درمیان اختلافات کی وجہ سے فلم کی ریلیز روک دی گئی تھی۔امکان ہے کہ فلم جلد ریلیز کی جائے گی اور تاریخ کا اعلان بھی آئندہ کچھ روز میں متوقع ہے ۔فلم میں انوشکا شرما ایک کرکٹر ہیں، یہ فلم بھارتی کرکٹر جھلن گوسوامی کی زندگی پر مبنی ہے اور انوشکا ان ہی کا کردار کر رہی ہیں۔