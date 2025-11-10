بیوی کیلئے سماجی زندگی محدود کر کے قربانی دی:احسن خان
کراچی (آئی این پی)اداکار احسن خان نے کہا ہے کہ انہوں نے بیوی کیلئے اپنی سماجی زندگی محدود کر کے قربانی دی ہے ۔
اداکار نے ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرے خاندان نے ہمیشہ کے لیے لاہور چھوڑ کر کراچی میں رہائش اختیار کی، جو میری بیوی کیلئے بڑا قدم تھا۔ احسن خان نے کہا کہ میری بیوی کے کراچی میں نہ دوست تھے ، نہ کزنز اور نہ کوئی سماجی حلقہ، انہوں نے لاہور میں اپنے تمام دوست چھوڑ دئیے اور خود بھی کراچی میں زیادہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا،اپنی سماجی زندگی محدود کردی تاکہ اپنی بیوی کی حمایت کرسکوں اور بچوں کی پرورش میں زیادہ وقت دے سکوں، اس کے علاوہ جب میں کراچی منتقل ہوا تو میری بیوی کی صحت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے گھر پر وقت گزارنا ترجیح دی۔