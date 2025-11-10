صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نعمان اعجاز نے کردار سے نکلنے میں مدد کی:عدنان شاہ ٹیپو

نعمان اعجاز نے کردار سے نکلنے میں مدد کی:عدنان شاہ ٹیپو

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار عدنان شاہ ٹیپو نے انکشاف کیا کہ ایک مرتبہ ایک کردار نبھاتے ہوئے اس میں ڈوب گیا تھا۔

 جرمنی میں پھانسی کی سزا پانے والے آخری شخص کا کردار نبھا رہا تھا، جس کے لیے میں نے 25 کلو تک وزن کم کیا اور ذہنی طور پر خود کو مکمل طور پر اس کردار میں ڈھال لیا تھا کہ مجھے دنیا سے نفرت ہوگئی تھی،کردار سے نکلنا مشکل ہوگیا تھا، 3 لیکن پھر میں نے نعمان اعجاز کو دیکھا کہ وہ کس طرح ایک سین میں رونے کے بعد اگلے ہی لمحے ہنس پڑے ، یہی وہ لمحہ تھا جس نے مجھے اس کردار سے نکلنے میں مدد دی۔

