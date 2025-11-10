صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالی و وڈ فلم کے آواری گانے کا معاوضہ آج تک نہ ملا:عدنان دھول

لاہور (آئی این پی)گلوکار عدنان دھول نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی ہدایتکار موہت سوری کی فلم ایک ولن کے گیت آواری کا معاوضہ آج تک نہیں ملا۔

ایک انٹرویو کے دوران عدنان دھول نے کہاکہ موہت سوری نے فیس بک کے ذریعے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں گانا چاہیے ، گانا اگر اچھا ہے اور ہٹ ہے تو وہ لے لیتے ہیں،آواری گانے کے پیسے آج تک نہیں ملے ، وہ پیسے ٹی سیریز نے کلیئر کردئیے لیکن جو بھارت میں ہمارا نمائندہ تھا اس کو دئیے تھے اس سے ہمیں نہیں پہنچے اور آج تک نہیں ملے ۔ 

