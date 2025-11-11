آئمہ بیگ نے اچانک انسٹاگرام اکاؤنٹ غیر فعال کر دیا
لاہور(شوبز ڈیسک)گلوکارہ آئمہ بیگ نے اچانک اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ غیر فعال کر دیا، جس سے مداح حیران اور پریشان ہو گئے اور۔۔۔
سوشل میڈیا پر اس کے شوہر زین احمد کے ساتھ تعلقات پر افواہیں زور پکڑ گئیں۔ یہ قدم ایسے وقت اٹھایا گیا جب چند ہفتے قبل زین احمد کی سوشل میڈیا سرگرمیوں نے جوڑے کے بیچ علیحدگی کی افواہیں پیدا کر دی تھیں، مداحوں نے محسوس کیا کہ زین نے آئمہ کو ان فالو کر دیا اور شادی کی تصاویر ڈیلیٹ کر دی ہیں، جس کے سکرین شاٹس سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئے ۔