کِم کارڈیشیئن وکالت میں فیل،ہار نہ ماننے کا عزم

لاس اینجلس (آئی این پی )امریکی ریئلٹی ٹی وی سٹار کِم کارڈیشیئن نے وکیل بننے کا ادھورا خواب پورا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔۔۔

 انسٹاگرام پر سٹوری شیئر کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ کیلیفورنیا بار امتحان میں پاس نہیں کر سکیں، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی۔وکیل بننے کے اپنے 6 سالہ عزم کو دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اب پہلے سے زیادہ محنت کروں گی، پڑھائی کروں گی اور امتحان دوبارہ دوں گی۔انہوں نے مزید لکھا، 6 سال اس قانونی سفر میں گزر چکے ہیں اور جب تک وکالت کا امتحان پاس نہیں کر لیتی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی ہار نہیں، بس مزید عزم کے ساتھ اور زیادہ پڑھائی۔

 

