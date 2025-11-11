دلجیت دوسانجھ کو دھمکیاں، آکلینڈ کنسرٹ متاثر ہونیکا خدشہ
دہلی (آئی این پی) بھارتی پنجابی گلوکار اور اداکار دلجیت دوسانجھ کو ایک بار پھر سنگین دھمکیاں ملنے لگیں۔ ان کے عالمی کنسرٹس کے دوران حالیہ واقعات نے صورتحال کو مزید کشیدہ بنادیا ہے۔۔۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چند روز قبل بھی دلجیت دوسانجھ کو براہِ راست دھمکی ملی تھی اور اس کے بعد آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں گلوکار کے کنسرٹ کے دوران نعرے لگائے گئے ۔اب نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں ہونے والے دلجیت دوسانجھ کے آئندہ کنسرٹ کو بھی سبوتاژ کرنے کی دھمکیاں سامنے آئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک گروہ اس تقریب میں رکاوٹ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہا ہے ۔تاہم دلجیت دوسانجھ نے ان تمام دھمکیوں کے باوجود اپنا حوصلہ برقرار رکھا ہے ، انہوں نے کہا کہ وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے ۔