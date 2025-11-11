صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساڑھی ہماری مشترکہ ثقافت ،کسی سرحد کی ملکیت نہیں:روما ریاض

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ساڑھی ہماری مشترکہ ثقافت ،کسی سرحد کی ملکیت نہیں:روما ریاض

کراچی (این این آئی)تھائی لینڈ میں مس یونیورس کے عالمی مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی روما ریاض نے ساڑھی پہننے پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ ساڑھی جنوبی ایشیا کا مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے۔۔۔

 ، جو کسی سرحد کی ملکیت نہیں۔روما ریاض نے انسٹاگرام پر پوسٹ میں کہا کہ ساڑھی وادی سندھ کی مٹی سے پیدا ہوئی، وہی زمین جسے ہمارے آباؤاجداد نے اپنا گھر کہا اور یہ لباس اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کہ شلوار قمیض، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ثقافتی ورثے کو کسی کے کہنے پر مٹنے نہیں دیں گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے

کیا روزمرہ استعمال والی پانی کی بوتلوں کو دھونا چاہیے

سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا

بچے 36پاؤنڈ کا کیک 36سیکنڈ میں ہی چٹ کرگئے

خاتون کی پلکوں سے 250جوئیں،انکے 85انڈے برآمد

ہوٹل ریزرویشن منسوخ نہ ہونے پر 280گنا زیادہ رقم کی ادا ئیگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak