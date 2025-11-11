ساڑھی ہماری مشترکہ ثقافت ،کسی سرحد کی ملکیت نہیں:روما ریاض
کراچی (این این آئی)تھائی لینڈ میں مس یونیورس کے عالمی مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی روما ریاض نے ساڑھی پہننے پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ ساڑھی جنوبی ایشیا کا مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے۔۔۔
، جو کسی سرحد کی ملکیت نہیں۔روما ریاض نے انسٹاگرام پر پوسٹ میں کہا کہ ساڑھی وادی سندھ کی مٹی سے پیدا ہوئی، وہی زمین جسے ہمارے آباؤاجداد نے اپنا گھر کہا اور یہ لباس اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کہ شلوار قمیض، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ثقافتی ورثے کو کسی کے کہنے پر مٹنے نہیں دیں گی۔